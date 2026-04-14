Lazio, Lotito: "Mancano gli italiani? All'estero si compra senza IVA"
14.04.2026 10:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nell'intervento ai microfoni de La Repubblica, il presidente della Lazio Claudio Lotito si è espresso sui pochi italiani presenti nel campionato di Serie A e sul perché i club decidono sempre più spesso di acquistare giocatori all'estero. Di seguito le sue parole a riguardo: "Perché si compra più all'estero? In Italia c’è un gravame del 22%, all’estero acquisti senza Iva. Quindi, viste le condizioni dei nostri club, pescano dove spendono meno”.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.