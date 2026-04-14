Lazio, Sarri apre alla Fiorentina? "Forse non avrò mai la fortuna di allenarla..."

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© foto di Federico De Luca 2026

Nel post partita di Fiorentina - Lazio, Sarri è tornato a parlare in conferenza stampa del suo futuro. Oltre a spiegare che avrà un incontro con la società biancoceleste per decidere se andare avanti insieme, il tecnico ha ringraziato il Franchi per l'accoglienza ricevuta dai tifosi viola, soffermandosi sulla possibilità di allenare il club. Di seguito le sue parole.

"Quel che posso dire è che in questi giorni parlerò solo con la Lazio. L'accoglienza del Franchi è stata emozionante. Nell'anno in cui sono stato fermo è stata la tifoseria che mi è stata più vicina. Forse perché sono cresciuto qui dietro in piazza Alberti... Probabilmente però non avrò mai la fortuna di allenare la Fiorentina".