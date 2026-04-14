Fiorentina - Lazio, i numeri del match: Sarri stacca Vanoli

La Lazio dopo il pari contro il Parma cade contro la Fiorentina all'Artemio Franchi nel Monday Night. Stando alle parole del tecnico Maurizio Sarri, i biancocelesti non meritavano una sconfitta per quanto creato all'interno del rettangolo di gioco.

Dati alla mano. Opta sottolinea le statistiche emerse dal match di ieri sera. La Lazio per tiri nello specchio è sopra alla Fiorentina per 6 vs 2. I tiri totali incoronano sempre i biancocelesti (Lazio 13, Fiorentina 8), anche in quelli respinti 4 vs 2, e nei colpi di testa 3 vs 2. Per la formazione di Sarri anche nei tiri da dentro e fuori l'area sono stati superiori alla squadra di Vanoli: per tiri da dentro i dati vedono un 8 contro 4, da fuori 5 vs 4.

E non è finita qui. Sono 24 i tocchi nell'area avversaria per la Lazio, 13 per la Fiorentina, con un possesso palla di 66% contro il 34%. Solo nei duelli vinti la Viola ha avuto la meglio: 58% contro il 44%.