Fiorentina - Lazio, i quotidiani si dividono su Fabbri: che caos su Mandragora - Noslin
14.04.2026 09:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico De Luca 2026
RASSEGNA STAMPA - Lascia tanti dubbi la prestazione dell'arbitro Fabbri in Fiorentina - Lazio. La sua gara, tutto sommato tranquilla, è stata macchiata dall'episodio del secondo tempo per il contatto tra Mandragora e Noslin in area. Il Corriere dello Sport è sicuro: era calcio di rigore. Diverso il pensiero de La Gazzetta dello Sport e di Tuttosport, che lo promuovono accettando la sua decisione. Di seguito tutti i voti.
IL CORRIERE DELLO SPORT - Fabbri: 4,5;
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Fabbri: 6,5;
TUTTOSPORT - Fabbri: 6;
IL MESSAGGERO - Fabbri: 4.