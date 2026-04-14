Lazio, Lazzari in conferenza: "Rigore Noslin? Ha ragione Sarri, ma per quanto visto..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Anche Manuel Lazzari, dopo Maurizio Sarri, ha analizzato la sconfitta contro la Fiorentina in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni direttamente dallo stadio Franchi:

Come si fa a rimanere concentrati fino alla fine?

"Perché siamo pagati per giocare le partite in un certo modo. L'obiettivo ottavo posto è importante perché ci farebbe saltare un turno in Coppa Italia. Poi la semifinale di Coppa può portarci ad una partita secca in cui ci giochiamo tutti. Dobbiamo restare uniti perché nonostante le problematiche siamo ancora in corsa".

La società vi sta chiedendo la Coppa anche per un introito economico?

"Magari per la società è importante anche per questo, ma noi pensiamo alla parte sportiva perché giocare in Europa è bello e ti dà visibilità. Daremo il massimo con l'Atalanta".

La sensazione che si percepisce è che in campo non vi divertite.

"Contro il Parma abbiamo giocato all'arrembaggio. Oggi siamo partiti molto bene, non siamo riusciti a sbloccarla e dopo, quando subisci gol, diventa difficile. Sicuramente però la voglia di giocare non l'abbiamo persa".

Ha visto il rigore di Noslin?

"Mi hanno detto che il contatto c'è stato. Sono d'accordo col mister che lascerei correre di più, ma con il metodo di giudizio che quest'anno hanno utilizzato dovevano fischiarlo".

Pubblicato il 13/04