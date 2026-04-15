Brasile, Neymar ai Mondiali? Il confronto tra Ancelotti e il presidente Lula
15.04.2026 21:00 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Rimane un rebus la presenza di Neymar alla prossima Coppa del Mondo. II fuoriclasse del Santos, spesso frenato dagli infortuni negli ultimi anni e assente dalla Seleção da ottobre 2023, resta infatti un caso aperto per il commissario tecnico Carlo Ancelotti, che dovrà diramare la lista dei 26 convocati il prossimo 18 maggio.
A riaccendere il dibattito sono state anche le parole del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva. Secondo quanto riportato, il tecnico gli avrebbe chiesto un parere sul giocatore, ricevendo una risposta chiara: "Se è pronto fisicamente, ha il livello per far parte della Seleção".