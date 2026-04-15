Napoli, cori generati con l'IA per la gara con la Lazio: l'iniziativa del club
15.04.2026 22:30 di Christian Gugliotta
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Cori generati dai tifosi con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. È questa l'iniziativa promossa dal Napoli in occasione della prossima sfida di campionato contro la Lazio. Come riportato da Il Mattino, Google Gemini, Official AI Partner del club partenopeo, ha invitato tutti i supporters azzurri a comporre il proprio coro da stadio grazie a Lyria 3, ultimo modello di musica generativa prodotto dal colosso tech.
Per farlo basterà descrivere un'idea o caricare una foto o un video, così che il software possa generare tracce audio originali da 30 secondi. Le migliori creazioni pubblicate sui social, risuoneranno allo stadio Diego Armando Maradona durante i momenti di intrattenimento a margine della gara contro i biancocelesti.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.