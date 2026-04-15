NEWS | Neymar insultato da un tifoso: "Sei grasso". E lui interviene...
15.04.2026 17:15 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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Serata a nervi tesi per Neymar, protagonista dentro e fuori dal campo nel pareggio per 1-1 del Santos contro il Recoleta in Copa Sudamericana. La stella brasiliana, 34 anni, ha aperto le marcature dopo appena quattro minuti, firmando il suo quarto gol stagionale in otto presenze...CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > NEYMAR <