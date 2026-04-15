Lazio, Felipe Anderson risponde alla società: il messaggio per i tifosi - FOTO
15.04.2026 13:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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La Lazio ha fatto gli auguri a Felipe Anderson nel giorno del suo trentatreesimo compleanno, dedicandogli un post sui propri canali social che ha scatenato l'affetto di tutti i tifosi biancocelesti. In migliaia, infatti, ne hanno approfittato per dimostrare il proprio amore nei confronti dell'ex numero 7 che, invaso da continui messaggi, ha approfittato della sezione commenti per rispondere a tutti con un: "Grazie, sempre nel mio cuore".
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.