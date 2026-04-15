Serie A, 33ª giornata: la Lazio sfida il Napoli. Inter a caccia dello scudetto
La 33ª giornata di Serie A si apre venerdì 17 aprile con l’anticipo tra Sassuolo e Como, ma per la S.S. Lazio l’attenzione è tutta rivolta alla sfida del Maradona. Sabato alle 18:00 i biancocelesti di Maurizio Sarri affronteranno il Napoli in un match fondamentale per la corsa europea. I biancocelesti arrivano alla gara con qualche problema di formazione: restano in dubbio Gila e Marusic, che lo staff spera di recuperare per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.
Il Napoli, attualmente secondo in classifica, cercherà i tre punti per difendere il vantaggio sul Milan e consolidare la propria posizione alle spalle dell’Inter. Proprio i nerazzurri, guidati da Cristian Chivu, saranno impegnati venerdì sera contro il Cagliari a San Siro. Con nove punti di vantaggio sul Napoli, l’Inter è a un passo dallo scudetto e parte nettamente favorita secondo le quote Serie A. Sempre sabato sera, riflettori su Roma-Atalanta, scontro diretto per l’Europa con i giallorossi leggermente favoriti.
Domenica spazio alla lotta salvezza con Cremonese-Torino, mentre in serata la Juventus ospita il Bologna all’Allianz Stadium in una gara importante per la corsa Champions. La giornata si chiuderà lunedì con Lecce-Fiorentina, altro snodo chiave nella zona bassa della classifica.