Napoli - Lazio, il Maradona va sold out: sarà una bolgia contro Sarri
15.04.2026 18:30 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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La grande serata in programma sabato 18 aprile allo Stadio Armando Maradona si appresta a far vivere un match in un quadro incandescente. Il Napoli infatti ospiterà una Lazio ferita, reduce dalla sconfitta contro la Fiorentina e un pareggio contro il Parma. I tifosi biancocelesti per la disposizione del divieto di trasferta, chiaramente non potranno assistere al big match e nel frattempo, i supporters azzurri si fanno sentire.
Come riporta Tutto Napoli, il Maradona è andato sold out. Infatti, non ci sono più posti liberi su Ticketone, la piattaforma della prevendita. Come col Milan, dunque, anche sabato nuovo pienone per gli azzurri.