Lazio, Agostinelli: "Ora conta solo l'Atalanta. A Napoli schiererei..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex biancoceleste Andrea Agostinelli ha parlato delle prossime due sfide della Lazio contro Napoli e Atalanta in cui saranno necessari dei ragionamenti per ruotare l'organico. In merito al turnover, Agostinelli ha le idee chiare su quando sarebbe meglio gestire le risorse. Di seguito le sue parole.

"Ora per la Lazio conta solo l’Atalanta. Sarri, secondo me, contro il Napoli deve evitare che i giocatori che lui ritiene determinanti possa riposare e lavorare solo per Bergamo. Il resto si gestisce durante la partita con i cambi, l’obiettivo è arrivare a Bergamo nelle condizioni migliori possibili. In virtù dell’assenza di Marusic, eviterei anche di rischiare Lazzari. Deve riprendere minutaggio, ma avuto diversi problemi e le partite ora sono ravvicinate. A Napoli schiererei Hysaj e Pellegrini".

"Patric-Cataldi? Credo che Sarri vede il secondo davanti la difesa, poi lo spagnolo ha dimostrato di poter giocare anche in quel ruolo. Chiaro che con Cataldi sei più propositivo, mentre con Patric hai più rapidità nella riconquista del pallone. La scelta è sempre su Cataldi, a meno che non lo veda in condizione. A Bergamo bisogna correre".