Lazio, Apolloni elogia Sarri: "È stato bravo nel rivitalizzare la squadra"

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© foto di Federico De Luca 2026

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luigi Apolloni ha parlato delle prestazioni degli allenatori in questa stagione di Serie A, soffermandosi in particolare su Sarri e sulle difficoltà che ha dovuto affrontare. Di seguito le sue parole.

"Chi ha fatto l'impresa? Per Chivu non era facile, c'erano incognite all'Inter. Metterei la Juve con Spalletti, poi l'Atalanta con Palladino, l'Udinese con Runjaic. Metterei anche Sassuolo, Genoa e Torino. Sarri? È andata via gente importante, vedi Castellanos. Ha perso Guendouzi che era un signor giocatore, si è dovuto inventare Patric in mezzo al campo, è stato bravo nel rivitalizzare la squadra".