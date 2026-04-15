Juve | Milik, calvario infinito: nuovo infortunio per l'attaccante
Un calvario che sembra non finire mai. Neanche il tempo di festeggiare il ritorno in campo che, sulla stagione di Arkadiusz Milik, c’è già la parola fine.
L’attaccante della Juventus ha infatti riportato un infortunio muscolare che lo terrà fuori dai campi per 4-5 settimane e, quindi, fino alla fine del campionato.
“In seguito a un problema muscolare accusato durante l’allenamento di ieri, martedì 14 aprile, questa mattina Milik è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero”, questo il comunicato del club bianconero.
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