Italia, Capello: "Nuovo ct? Conte e Allegri sarebbero due grandi candidati"

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"Che dire, sarebbero due grandissimi candidati". Ha esordito così Fabio Capello riguardo la possibilità di vedere Antonio Conte o Massimiliano Allegri nel ruolo di ct dell'Italia. Nell'intervista rilasciata per l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parlando dei successi raggiunti in carriera dai due tecnici, l'ex allenatore del Milan ci ha tenuto a specificare: "Tutto vero, anche se quello del commissario tecnico è un mestiere molto diverso".

Secondo Capello, se Conte tornasse sulla panchina azzurra sarebbe avvantaggiato dalla sua precedente esperienza: "Per lui sarebbe un punto a favore. Nel caso tornasse sulla panchina azzurra, saprebbe già cosa lo aspetta, anche se ovviamente lo scenario è cambiato rispetto a dieci anni fa".

Per Allegri, invece, si tratterebbe di una nuova avventura, ma secondo Capello non avrebbe grandi difficoltà a calarsi in una realtà come quella della Nazionale: "Max è un tipo sveglio, ci metterebbe poco a capire il meccanismo. Ma è chiaro che un minimo di tempo gli sarebbe necessario. Un propblema non vivere la quotidianità? Non credo, sarebbe semplicemente differente. Come ho detto, Max è intelligente e capirebbe in fretta come muoversi. Chiaro però che all’inizio per lui sarebbe una novità, mentre per Antonio no. Allegri, invece, ha qualcosa in più a livello comunicativo e da ct è un aspetto molto importante. In passato, Conte è stato in alcune occasioni meno diplomatico".