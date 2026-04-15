Lazio, Oddi: "Sono deluso! Abbiamo perso a Firenze perché..."

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© foto di Federico De Luca 2026

Tra presente e passato. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi ha ricordato il suo ex compagno di squadra Mario Frustalupi (ieri era l'anniversario della sua morte), prima di concentrare l'attenzione sul risultato della Lazio a Firenze.

FRUSTALUPI - "Mario Frustalupi è stato il calciatore più forte che ho conosciuto. Poi era talmente furbo e attento a tutto che quando mi hanno dato la notizia della sua scomparsa, in quel modo, non ci credevo. Era un 10, nella nostra squadra oltre a questo aiutava anche in difesa. Io ho anche avuto la fortuna di andare a Cesena con lui, dopo la Lazio".

FIORENTINA-LAZIO - "Il risultato di Firenze mi ha deluso, non ho visto la cattiveria giusta. Abbiamo perso una gara praticamente non entrando in campo. Comunque capisco anche il momento e ciò che i giocatori avvertono con l’ambiente in contestazione".