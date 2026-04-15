Lazio, il futuro di Sarri sarà deciso dopo l'Atalanta: il piano di Lotito

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© foto di Federico De Luca 2026

RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Maurizio Sarri è tutto da delineare. Nella conferenza stampa post Fiorentina-Lazio l'allenatore biancoceleste ha parlato del suo futuro rimandando la decisione alle prossime settimane, quando dovrà mettersi a tavolino con la società per conoscere i programmi della prossima stagione: "Sono io che devo ascoltare la società. Se dipendesse da me gli farei spendere sul mercato 700 o 800 milioni. A livello di futuro sentiamo la società cosa ha in mente, se ha un programma. Faremo delle valutazioni: se loro sono contenti si troverà una soluzione, se non sono contenti si cercherà una via di uscita. Io quel che posso dire è che in questi giorni parlerò solo con la Lazio".

Il dubbio comune riguarda proprio l'incontro tra Sarri, Lotito e Fabiani. Quando avverrà e quali sono i programmi che saranno presentati all'allenatore sono le perplessità che oggi attanagliano il mondo Lazio. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, però, l'incontro non dovrebbe essere così lontano. Calendario alla mano, infatti, il presidente Lotito avrebbe deciso di attendere la data del 22 aprile, quella della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Vuoi per l'importanza della partita, vuoi per evitare di creare sterili dibattiti o polemiche all'interno dell'ambiente (dentro e fuori Formello) e vuoi anche per i suoi impegni politici, il numero uno biancoceleste avrebbe deciso di posticipare il tutto alla fine del mese.

A quel punto le parti si siederanno a tavolino e il primo obiettivo dovrà essere quello di un riavvicinamento. Per parlare del futuro dovrà esser sepolta, almeno in via temporanea, l'ascia di guerra. Bisognerà parlare di progetti, obiettivi e dei mezzi per arrivarci. Questa volta però mettendo alla luce ogni genere di problematica o di limite che la società sarà chiamata ad affrontare durante il mercato. Diverso, invece, sarà il caso in cui le volontà saranno divergenti, se non si troverà un punto comune sugli obiettivi o Sarri (e la società) riterranno il rapporto giunto al capolinea. Per il momento, secondo il Corriere, una decisione da parte di Lotito non sarebbe ancora arrivata, nel frattempo però ci si guarda intorno e si sondano altri profili per la panchina.