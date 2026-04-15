Napoli - Lazio, scelto l'arbitro del match: la designazione completa
15.04.2026 12:15 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca 2026
Reduce dalla sconfitta rimediata al Franchi contro la Fiorentina, la Lazio si appresta ad affrontare un'altra trasferta. Prima di poter rivolgere la propria attenzione alla semifinale di ritorno di Coppa Italia, infatti, a squadra di Sarri sarà ospite del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, nel match in programma alle 20:45 di sabato 18 aprile.
Per dirigere la sfida, valida per la 33esima giornata di Serie A, è stato designato Luca Zufferli, fischietto della sezione di Udine, che sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Cecconi. Il IV Uomo sarà Feliciani, mentre in sala Var Di Bello verrà affiancato dall'Avar Meraviglia.
Arbitro: Zufferli
Assistenti: Lo Cicero - cecconi
IV Uomo: Feliciani
VAR: Di Bello
AVAR: Meraviglia