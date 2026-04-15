Lazio, sette attaccanti e zero gol: Sarri le sta provando tutte

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© foto di Federico De Luca 2026

RASSEGNA STAMPA - "Come si trasforma la mole di gioco in gol? Se avessi la soluzione sarei al Real Madrid. Le ultime due partita abbiamo trovato squadre che sono andate in vantaggio e hanno fatto un blocco bassissimo e segnare non è facile per nessuno". Si era espresso così Maurizio Sarri facendo riferimento ai limiti offensivi della sua Lazio. Contro la Fiorentina, d'altronde, si sono visti tutti. Non è una questione solo di uomini, ma anche di caratteristiche. Quelle di cui si parlava in estate quando si diceva che questa rosa non era idonea al calcio di Sarri. Un tecnico può anche adattarsi, ma alla fine le idee restano quelle e quindi anche le difficoltà.

SARRI PROVA TUTTI GLI ATTACCANTI - La prova eclatante, come sottolinea l'edizione odierna del Messaggero, ce la offre la partita dell'Artemio Franchi. Sarri è partito con il tridente composto da Boulaye Dia, accompagnato ai lati da Cancellieri e Zaccagni. Il primo si è occupato del lavoro di rifinitura, mandando in porta i compagni (soprattutto il capitano), gli altri due hanno avuto una palla nitida a testa per sbloccare la partita, ma si sono impegnati a far fare bella figura a David De Gea. Nel secondo tempo sono subentrati: Noslin, Pedro, Isaksen e Ratkov. Di questi quattro solamente il serbo e lo spagnolo sono riusciti a calciare in porta. Il primo di testa su cross di Tavares, il secondo nel finale con una sforbiciata dal limite. Belle conclusioni, ma non troppo insidiose per l'ex portiere del Manchester United.

SETTE ATTACCANTI, ZERO GOL - Sale a 7, quindi, il numero di attaccanti impiegati da Sarri nella partita di Firenze. Ma resta a zero il numero dei gol segnati. Questa squadra palleggia e nella seconda parte di stagione ha aumentato evidentemente anche il numero di palle gol create. Ma non segna. Sarri potrebbe metterci mano? Forse sì, forse lo ha già fatto. Quel che è certo è che non può avere responsabilità quando Zaccagni apre il piatto destro con poca convinzione, permettendo l'intervento plastico a De Gea, o quando Cancellieri con il mancino non la piazza, ma la passa all'estremo difensore spagnolo. Gli errori sotto porta hanno un peso, vanno compresi ed evitati, ma dietro di questi c'è anche una motivazione tecnica, non di certo tattica.