Napoli, Conte ritrova un titolare contro la Lazio: ma quanti assenti!

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RASSEGNA STAMPA - Il Napoli prepara la partita contro la Lazio. Allo Stadio Diego Armando Maradona la squadra di Antonio Conte non vorrà solo reagire al deludente pareggio contro il Parma, ma anche consolidare il proprio posto in Champions, con un occhio puntato sempre alla cima della classifica. In vista di questo appuntamento il tecnico pugliese spera di recuperare almeno un elemento dall'infermeria. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, quello più vicino a un rientro sembrerebbe essere Amir Rrahmani.

L'INFERMERIA DEL NAPOLI - Il centrale kosovaro è reduce da una lesione di alto grado al bicipite femorale rimediata nella partita contro la Roma. Durante l'allenamento di ieri ha continuato a lavorare a parte, ma si è messo alle spalle il peggio e oggi proverà a scendere in campo con il gruppo. Se le sensazioni su di lui sono positive, lo stesso non si può dire di Vergara, Neres e Di Lorenzo. I tre lungodegenti saranno out contro la Lazio, così come Lukaku che non è ancora tornato dal Belgio e ad oggi è fuori rosa.