Lazio, i diffidati rischiano di saltare l'Atalanta? Cosa dice il regolamento
La Lazio sabato giocherà contro il Napoli per la trentatreesima giornata di campionato. Alle ore 18.00 lo Stadio Diego Armando Maradona ospiterà un match tra due squadre che hanno poco da dire ormai al campionato. I partenopei vorranno consolidare il secondo posto e reagire al pareggi di Parma, i biancocelesti ritrovare la vittoria e arrivare al meglio alla sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta.
Proprio in vista del 22 aprile, data cerchiata in rosso sul calendario, Sarri farà di tutto per evitare di perdere ulteriori elementi della propria rosa, ragionando in questo senso anche le sue scelte. Le uniche preoccupazioni che non riguarderanno il tecnico sono quelle dei diffidati. Sia Cancellieri, sia Pedro, infatti, se dovessero essere ammoniti contro il Napoli non salterebbero il match contro l'Atalanta ma la trentaquattresima giornata di Serie A contro l'Udinese. Una notizia positiva per il tecnico che, in una stagione devastata dagli infortuni, potrà almeno evitare una preoccupazione in più.