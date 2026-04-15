Lazio | Sarri, la priorità è la Fiorentina? Cosa sta succedendo
RASSEGNA STAMPA - Futuro incerto, ancora tutto da definire. Le prossime settimane saranno decisive, soprattutto la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta del 22 aprile. Dopo quella data, o più probabilmente a fine stagione, la Lazio e Sarri si confronteranno sul da farsi. “Io posso dire che in questi giorni parlerò solo con la Lazio”, ha detto il tecnico al Franchi.
Ma come raccontato da La Repubblica, Sarri darebbe la priorità proprio alla Fiorentina in caso di addio al club biancoceleste. I tifosi lo aspettano da tempo, l’estate scorsa l’avevano chiamato a gran voce attaccando le sue foto intorno allo stadio. La società viola, però, al momento sembra indirizzata verso altri profili. Resta la possibilità per la prossima stagione di vedere il Comandante a Firenze, anche se prima bisogna occuparsi della Lazio.