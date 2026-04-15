Lazio, due giocatori a rischio squalifica: contro il Napoli attenzione ai gialli

15.04.2026 09:45 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, due giocatori a rischio squalifica: contro il Napoli attenzione ai gialli
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Maurizio Sarri dall'inizio della stagione sta facendo i conti con una serie di assenze che lo hanno costretto a cambiare continuamente formazione, arrivandolo a schierare 31 Lazio diverse su 32 partite di campionato. Motivo per cui, in vista della sfida contro il Napoli, il Comandante chiederà particolare attenzione ai suoi calciatori e non solo sotto l'aspetto fisico.

In vista della successiva giornata di campionato - Lazio-Udinese del 27 aprile - sono due i calciatori che rischiano di incappare in una squalifica. Nell'elenco dei diffidati della squadra, infatti, al solito Matteo Cancellieri si è aggiunto anche il nome di Pedro Rodriguez. Se dovessero ricevere un'altra ammonizione contro il Napoli per loro sarebbe la quinta in campionato, ergo sarebbero squalificati per l'Udinese. 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.