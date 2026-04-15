Ex Lazio | Gesto osceno di Hoedt: la sua espulsione fa il giro del mondo - VIDEO

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Che fine ha fatto Wesley Hoedt? Il suo nome non torna spesso negli ambienti laziali o italiani, ma l'episodio di cui è stato protagonista nelle scorse ore ha fatto rapidamente il giro del web. Il difensore olandese, che ha vestito la maglia della Lazio dal 2015 al 2017 e poi nel 2020/21, attualmente è in forza all'Al-Shabab, in Arabia, e ieri con la sua squadra ha sfidato l'Al Qadsiah, in una gara terminata 2-2.

Ma cosa ha fatto il difensore? In seguito ad un ottimo intervento difensivo, con cui ha fermato la cavalcata dell'avversario, l'olandese si è lasciato andare ad un'esultanza un po'... colorita. Hoedt infatti si è rivolto verso l'allenatore avversario toccandosi le parti intime in modo volgare, gesto che gli è valso l'espulsione da parte del direttore di gara. Di seguito il video.