Lazio, Sarri è un'idea del Napoli: De Laurentiis riflette sul futuro

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© foto di Federico De Luca 2026

RASSEGNA STAMPA - Si decide il futuro del Napoli. Come riportato da Il Corriere della Sera, è già fissato un appuntamento per i primi giorni di giugno tra Conte e De Laurentiis: sarà decisivo per capire se andare avanti insieme o meno. Per il tecnico si è aperta l’opzione Nazionale: si tratterebbe di un ritorno, potrebbe essere scelto per aprire il nuovo ciclo dopo le dimissioni di Gattuso. A riguardo, però, il patron azzurro è stato chiarissimo: "Antonio non mi abbandonerebbe mai all’ultimo minuto. Ucciderebbe la sua creatura, creerebbe un grosso problema. Se vuole andare decida subito. Avrei il tempo, tra aprile e maggio, di trovare qualcun altro che lo sostituisca”.

Conte non ha gradito queste uscite, c’era un ‘patto del silenzio’ che è stato violato. E in merito all'Italia ha specificato: “Nessuno mi ha chiamato, né mi sono proposto”, nonostante sia lusingato dal ruolo di ct. Ci vorrà del tempo per decidere, ma intanto De Laurentiis si sta già portando avanti riflettendo sul possibile sostituto: non vuole assolutamente farsi trovare impreparato in caso di addio.

Tra i nomi in lista ci sono Gasperini, se con la Roma e Ranieri non dovessero sistemarsi le cose, Grosso, Maresca e Sarri, per un romantico (e gradito) ritorno. Il Comandante però prima dovrà risolvere alcune questioni con la Lazio: probabilmente lo farà a fine stagione, se non prima (subito dopo il 22 aprile). Su di lui c’è anche la Fiorentina: la città di Firenze lo acclama da tempo. E dopo la visita al Franchi, ora Maurizio tornerà proprio al Maradona.