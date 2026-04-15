NEWS | L'Italia avrà il suo torneo sull'erba: tutto quello che c'è da sapere
15.04.2026 13:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
L’Italia avrà il suo torneo di tennis sull’erba. Ad annunciarlo è stato il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi che ha svelato come il torneo, che sarà un Atp 250, si giocherà a partire da giugno 2028, con molta probabilità nel Nord Italia. Quello sull’erba sarà il terzo torneo più importante organizzato dall’Italia... <<< TORNEO SULL'ERBA ITALIA >>>
autore
Jessica Reatini
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