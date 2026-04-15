WOMEN | L’Italia sogna il Mondiale: Serbia travolta, Oliviero in gol
C’è un’Italia del calcio che può ancora sognare il Mondiale. È quella femminile, guidata da mister Soncin e ancora nel pieno delle corsa per qualificarsi alla prossima rassegna. Nel primo match di questa sosta le Azzurre hanno travolto la Serbia con un rotondo 6-0, lasciando ancora aperti i discorsi qualificazione.
Nel gruppo di Soncin anche due calciatrici della Lazio Women, dopo il forfait forzato di Francesca Durante. Una delle due, Martina Piemonte, è rimasta in panchina per tutta la gara mentre l’altra, Elisabetta Oliviero, ha giocato tutti i novanta minuti, trovando anche il gol del momentaneo 2-0 al 35’.
L’Italia tornerà in campo il 18 aprile alle ore 15:00 in casa della Danimarca in una gara già cruciale. Le danesi infatti hanno superato la Svezia, portandosi a sette punti e lasciando a 4 le svedesi. Ferme a 4 punti anche le Azzurre, che hanno però lo scontro diretto a sfavore contro le scandinave. Un solo punto, infine, per la Serbia.