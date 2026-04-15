Lazio, Rambaudi e il problema offensivo: "Da quando c'è Sarri..."

15.04.2026 13:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Rambaudi e il problema offensivo: "Da quando c'è Sarri..."
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© foto di Federico De Luca 2026

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, da ex attaccante, Roberto Rambaudi ha commentato i pessimi numeri dell'attacco della Lazio, evidenziando l'assenza di centravanti di qualità in rosa. 

"Che manchi un centravanti di peso è chiaro, poi bisogna anche arrivare a creare delle situazioni di pericolosità e la Lazio è carente in questo. I numeri di Sarri qui fondamentalmente sono questi. Isaksen 15 tiri in porta totali? Sono indubbiamente numeri da migliorare". 

"Calcolare l’indice di rischio, quello di pericolosità e avere dominio sono le tre caratteristiche che, se messe bene in campo, ti fanno vincere. Per me con Patric c’è più verticalizzazione. Io nel formare la squadra non devo pensare a come non prendere gol, ma a quanti ne servono per raggiungere l’obiettivo".

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.