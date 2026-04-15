Lazio, Rambaudi e il problema offensivo: "Da quando c'è Sarri..."
Intervenuto ai microfoni di Radiosei, da ex attaccante, Roberto Rambaudi ha commentato i pessimi numeri dell'attacco della Lazio, evidenziando l'assenza di centravanti di qualità in rosa.
"Che manchi un centravanti di peso è chiaro, poi bisogna anche arrivare a creare delle situazioni di pericolosità e la Lazio è carente in questo. I numeri di Sarri qui fondamentalmente sono questi. Isaksen 15 tiri in porta totali? Sono indubbiamente numeri da migliorare".
"Calcolare l’indice di rischio, quello di pericolosità e avere dominio sono le tre caratteristiche che, se messe bene in campo, ti fanno vincere. Per me con Patric c’è più verticalizzazione. Io nel formare la squadra non devo pensare a come non prendere gol, ma a quanti ne servono per raggiungere l’obiettivo".