Lazio, a Napoli sarà una bolgia: il dato sui biglietti venduti
16.04.2026 15:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Il Napoli non è più in corsa per lo Scudetto? Non ditelo ai tifosi partenopei. In vista della partita di sabato, ore 18.00, contro la Lazio e valida per la trentatreesima giornata di Serie A, lo Stadio Diego Armando Maradona si prepara a una vera e propria bolgia. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, infatti, l'impianto campano si prepara a un altro sold out in vista della sfida contro i biancocelesti.
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.