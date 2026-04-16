Morte Manninger, la Lazio si unisce al lutto: il cordoglio della società
16.04.2026 17:00 di Simone Locusta
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© foto di Filippo Gabutti
Lutto nel mondo del calcio: l'ex portiere della Juventus Alex Manninger è scomparso a soli 48 anni a causa di un incidente. Di seguito il messaggio di cordoglio della Lazio:
"Tutto il gruppo squadra, riunito per l’odierna seduta di allenamento, esprime il suo più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Alex Manninger. Il Club biancoceleste si unisce al lutto della famiglia dell’ex portiere di Fiorentina, Bologna, Torino, Siena e Juventus".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.