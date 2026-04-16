Nesta sicuro: "Non giocherei in questa Lazio! Ecco perché"

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'Cono o coppetta' è il gioco finale fatto ad Alessandro Nesta nell'intervista rilasciata ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. All'ex difensore sono state fatte una serie di domande con una doppia scelta, per rispondere 'sì' o 'no'. Una delle ultime riguardava la sua carriera da calciatore, se sarebbe disposto a cancellarla tutta per giocare solo nella Lazio. Di seguito la sua risposta.

"Cancelli tutta la carriera che hai fatto, ma giochi solo nella Lazio: accetti? Dipende che Lazio, in questa di oggi no. Quello che mi ha dato il Milan, la Lazio non avrebbe mai potuto darmelo. Ho sempre detto che avrei voluto finire nella Lazio e giocare sempre lì, ma il Milan mi ha portato in alto e devo ringraziarlo per sempre".