Fiorentina, lutto al braccio e minuto di silenzio per Manninger: la decisione della Uefa
16.04.2026 18:45 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca
La Fiorentina giocherà con il lutto al braccio. La UEFA ha dato l'ok, i Viola potranno ricordare Alex Manninger, scomparso a soli 48 anni a causa di un incidente, in occasione del match di stasera contro il Crystal Palace. Non solo: secondo quanto riportato da Sky Sport, verrà anche osservato un minuto di silenzio in memoria dell'ex portiere.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.