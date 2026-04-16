Lazio, Bruscolotti: "Contro il Napoli grande partita, perché..."
16.04.2026 15:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Peppe Bruscolotti, ex presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare la partita di sabato tra i partenopei e la Lazio che si giocherà sabato, alle ore 18.00, presso lo Stadio Maradona.
"Il discorso Napoli in Champions sembra esente al momento da difficoltà o colpi di scena. Se analizziamo il cammino del Napoli, il secondo posto è un grande traguardo per tutte le vicissitudini. Con la Lazio sarà una grande partita".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.