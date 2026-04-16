Sassuolo, Grosso alla Lazio? Ecco il suo futuro: "Sto pensando a..."

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Alla vigilia della gara contro il Como, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso è intervenuto in conferenza stampa. Oltre a presentare la partita, l'ex terzino ha parlato anche del suo futuro: il suo nome è stato accostato sia alla Lazio che alla Fiorentina per la prossima stagione. Di seguito le sue parole.

"Il mio futuro? I miei pensieri sono rivolti al presente che è tanto occupato e sono molto focalizzato su quello che sto facendo, sono focalizzato sul far crescere i ragazzi, cercando di far crescere tutti in tutti i sensi, provando a fare gara piena anche in questo finale perché le gare sono sempre molto complicate".