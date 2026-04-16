Lazio, l'infortunio di Furlanetto cambia le gerarchie: chi sarà il terzo portiere
16.04.2026 10:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - La trasferta del Maradona sarà anche un test in vista di Bergamo. Marusic resta in dubbio per la lesione al polpaccio, mentre Sarri punta a recuperare quasi tutto il gruppo.
Napoli diventa così un laboratorio: Maldini va gestito dopo i problemi al ginocchio, Gila è rientrato ma potrebbe essere preservato, mentre segnali positivi arrivano da Zaccagni e Basic, entrambi tornati dopo gli stop.
Dall’allenamento arrivano novità: Gigot si è rivisto in gruppo per la prima volta in stagione, mentre Furlanetto si è fermato per un problema al ginocchio. Come spiega il Corriere dello Sport, Napoli il vice di Motta sarà Giacomone, con Pannozzo, che da dicembre si è preso la porta della Primavera, aggregato come terzo portiere.
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.