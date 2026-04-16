Roma, mistero Ranieri: assente a Trigoria, ora pensa alle dimissioni
16.04.2026 13:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Ranieri lontano da Trigoria. Il senior advisor della Roma ha evitato il centro sportivo giallorosso, tenendosi a distanza da Gasperini. La convivenza tra i due è forzata, la separazione sembra inevitabile. E non sarà consensuale, ma anzi figlia di una strappo che si può riassumere in un aut aut: o uno, o l'altro. Come riportato da Il Corriere dello Sport, Ranieri starebbe pensando anche alle dimissioni per non portare i Friedkin a una scelta. La frattura ormai appare decisamente insanabile, il clima è insostenibile.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.