Crystal Palace, Kamada: "Lazio? È stato un anno bellissimo, poi con Lotito..."

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Alla vigilia della gara di ritorno di Conference League contro la Fiorentina, il centrocampista del Crystal Palace Daichi Kamada ha presentato la sfida in conferenza stampa parlando anche del suo passato in Italia con la maglia della Lazio. Di seguito le sue parole.

"Ho giocato tante partite europee in passato, ho esperienza ma non so quanto questo possa contare nella partita di domani. Sia io che Glasner abbiamo vinto trofei in passato, cerchiamo di replicare quello che abbiamo fatto, difenderci bene e ripartire, questo è il motivo per cui abbiamo fatto bene".

"Cosa farò la prossima stagione? Il contratto scade a fine anno, ma io non so il mio futuro, voglio concentrarmi su quello che è il presente e godermi il momento. Lazio? Lì ho vissuto un bellissimo anno, non so cosa sia successo poi alla fine. Ho avuto anche dei momenti difficili, ma sembrava tutto fatto per rimanere, poi ripeto non so cosa è successo tra il mio procuratore e Lotito, ma mando un saluto a tutti i tifosi biancocelesti".