Champions League, gli ultimi verdetti: Bayern e Arsenal volano in semifinale
Dopo Atletico Madrid e Psg anche Bayern Monaco e Arsenal volano in semifinale di Champions League.
Agli uomini di Arteta basta lo 0-0 contro lo Sporting Lisbona per staccare il pass per la qualificazione grazie all'1-0 maturato all'andata con la rete di Havertz.
Gol e spettacolo all'Allianz Arena tra Bayern Monaco e Real Madrid con una vittoria pirtocenica della squadra di Kompany che elimina i Blancos imponendosi per 4-3. Apre le marcature dopo 30 secondi la rete di Arda Güler ma al 6' Pavlovic riporta il Bayern avanti siglando l’1-1. Sempre nel primo tempo è ancora il turco a firmare l'1-2 del Real ma il Bayern ripsonde con Kane. Nel finale ecco anche la firma di Mbappé che pernette al Real di chiduere sul 2-3. Nella ripresa i ritmi sono più bassi e, infatti, il Bayern vince solo nel finale con il gol di Luis Diaz allo scadere e il 4-3 finale formato da Olise.
In semifinale l’Arsenal se la vedrà con l’Ateltico Madrid, mentre il Bayern sfiderà il Psg.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.