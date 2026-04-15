Lazio, Bianchini: "Infortuni? Il numero è eccessivo! Su Zaccagni..."

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© foto di Federico De Luca 2026

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'osteopata Riccardo Bianchini ha parlato dei tanti infortuni della Lazio in questa stagione soffermandosi sugli ultimi problemi fisici di Zaccagni e Marusic. Di seguito le sue parole.

“Il numero degli infortuni in questa stagione della Lazio sono eccessivi in virtù della mancata partecipazione a competizioni europee. Non c’è l’attenuante dei tanti impegni, credo che sia opportuo a fine stagione che Sarri ed il proprio staff riflettano su ciò che non ha funzionato. Sulla quantità degli infortuni e sui tempi di recupero. Alcuni, come quelli di Vecino e Basic, sono durati troppi. In altri casi, come in quello di Zaccagni, ci sono stati recuperi veloci. Non penso, ovviamente, che la sua fosse una lesione tra il secondo e terzo grado. Altrimenti non avremmo potuto vederlo in campo contro la Fiorentina".

"Se c’è una garanzia di serietà gestionale è proprio Sarri ed il proprio staff. Non credo che non ci sarà un esame di coscienza per trasformare un punto di debolezza in un punto di forza. Lesione di basso grado al polpaccio per Marusic? Se dobbiamo dar peso ai bollettini medici, ritengo sia impossibile che possa giocare a Bergamo tra una settimana. Una lesione di basso grado necessita di almeno due settimane giorni. Discorso diverso, fosse un affaticamento muscolare”.