FORMELLO - Lazio, Gila torna in gruppo! Out Maldini, si rivede Gigot

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Due rientri in gruppo. Si è rivisto Gila: era fermo dalla gara contro il Bologna prima della sosta, costretto a uscire nel primo tempo. Nelle ultime settimane ha gestito l’infiammazione del tendine rotuleo del ginocchio sinistro, ora prova a rientrare per il Napoli. L’attenzione però resta massima: il vero obiettivo è tornare a disposizione per l’Atalanta in Coppa Italia. Con la squadra è tornato a lavorare anche Gigot.

Il francese ha finito il calvario dopo l'operazione alla caviglia: il suo ultimo allenamento risaliva al ritiro estivo di luglio, compresa la prima amichevole contro la Primavera. È in lista Serie A, potrebbe far parte dei convocati in questo finale di stagione. Ancora out invece Maldini: non si è allenato con i compagni, per sabato potrebbe essere preservato. Rimangono solo due allenamenti (giovedì pomeriggio e venerdì mattina) per capire se sarà a disposizione. Sicuramente non ci sarà Marusic, che rischia di saltare anche la sfida di Bergamo. Ci vorrebbe un recupero lampo, è ai box per una lesione di basso grado al polpaccio. Resta una flebile speranza: a Sarri farebbe comodo e lui non vuole mancare.

Nemmeno Pellegrini è al 100%, ma andrà in panchina come già successo lunedì sera. Per evitare ricadute e ulteriori problemi, al Maradona proseguirà la divisione dei minuti già vista a Firenze: Cataldi probabilmente tornerà dall’inizio in regia, con Patric sganciato solo a partita in corso. Lo stesso vale per Basic-Dele-Bashiru a centrocampo, Isaksen-Cancellieri a destra e Zaccagni-Noslin sull'altra fascia. Le ultime prove chiariranno tutte le scelte.