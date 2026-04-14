Il Corriere dello Sport: "Lazio violata! Caso Noslin: arbitro disastroso"
14.04.2026 08:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Vince la Fiorentina. Decisivo il gol di Gosens nel primo tempo che stende la Lazio. Restano tanti dubbi, però, sull'episodio nel secondo tempo riguardo al contatto tra Mandragora e Noslin in area di rigore. In quel caso l'arbitro Fabbri, dopo aver scelto di ammonire l'olandese per simulazione, è stato richiamato dal Var ma senza cambiare la sua decisione.
Per Il Corriere dello Sport è un grave errore: "Lazio violata", si legge in prima pagina. "Arbitro disastroso: i biancocelesti perdono 1-0 a Firenze tra le polemiche. Il Var segnala un rigore, l'arbitro non cambia idea". Di seguito l'immagine.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.