Fiorentina, Harrison in conferenza: "Missione quasi compiuta. E in futuro..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Federico De Luca 2026

Al termine della gara contro la Lazio, l'attaccante della Fiorentina Jack Harrison è intervenuto in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Ecco le sue parole:

Questa vittoria vi avvicina alla salvezza?

"Ci stiamo avvicinando alla missione compiuta. Ancora non è finita ma siamo molto felici"

Vanoli ha detto che ha portato l'intensità della Premier...

"Ho portato intensità, pressing, e dei concetti della difesa. Vanoli lo ha apprezzato molto".

Ce la farete a ribaltare il Crystal Palace?

"Dobbiamo recuperare dopo una partita molto dura giocata stasera. Lo staff sta lavorando in prospettiva, siamo tutti concentrati per tentare la rimonta".

Le piacerebbe restare?

"Sono molto felice qui a Firenze. La città e il club sono fantastici. Per il futuro vedremo cosa succederà a fine stagione".

Due assist ma manca il gol. Come sta lavorando?

"La cosa più importante ora sono i tre punti e uscire dal momento difficile. Però sì, il Mister mi chiede di segnare, anche se gli assist sono stati comunque importanti".