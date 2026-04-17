Lazio, i convocati di Sarri per il Napoli: la scelta su Gila e Maldini

17.04.2026 22:15 di  Mauro Rossi   vedi letture
Lazio, i convocati di Sarri per il Napoli: la scelta su Gila e Maldini
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© foto di Federico De Luca 2026

Con una nota pubblicata sul sito ufficiale del club biancoceleste la Lazio ha reso noto l’elenco dei convocati di Maurizio Sarri per la gara di sabato alle ore 18:00 contro il Napoli. Presente come da programma Pannozzo, che ha scelto la maglia 72, così come Przyborek che domenica sarà poi a disposizione della Lazio Primavera per il derby. Tornano poi in lista anche Gila e Maldini, ancora out Gigot oltre agli infortunati Provedel, Furlanetto, Marusic, Rovella e Cataldi.

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida in trasferta contro il Napoli.

Portieri: Giacomone, Motta, Pannozzo;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni”.