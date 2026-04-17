Lazio, i convocati di Sarri per il Napoli: la scelta su Gila e Maldini
Con una nota pubblicata sul sito ufficiale del club biancoceleste la Lazio ha reso noto l’elenco dei convocati di Maurizio Sarri per la gara di sabato alle ore 18:00 contro il Napoli. Presente come da programma Pannozzo, che ha scelto la maglia 72, così come Przyborek che domenica sarà poi a disposizione della Lazio Primavera per il derby. Tornano poi in lista anche Gila e Maldini, ancora out Gigot oltre agli infortunati Provedel, Furlanetto, Marusic, Rovella e Cataldi.
“Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida in trasferta contro il Napoli.
Portieri: Giacomone, Motta, Pannozzo;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni”.