FORMELLO - Lazio, le scelte anti-Napoli: rientrano Gila e Maldini, gli altri...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Recuperati Gila e Maldini. Sarri ha ritrovato entrambi in settimana: contro il Napoli saranno convocati. Difficile vederli in campo dal primo minuto, più probabile che vengano preservati in vista della sfida contro l'Atalanta di mercoledì. Davanti a Motta in porta, quindi, giocheranno Romagnoli e Provstgaard al centro della difesa, con Lazzari e Nuno Tavares sulle fasce. Pellegrini non è al meglio, ci sono poche chance di turnover a sinistra. Ancora ai boc Marusic per una lesione muscolare: vuole esserci a Bergamo, ma servirebbe un recupero lampo. Nei giorni scorsi è tornato ad allenarsi Gigot, che però non rientra ancora a disposizione.

A centrocampo Cataldi potrebbe riprendersi il posto in regia, dopo i novanta minuti in panchina contro la Fiorentina. Probabilmente si dividerà la gara con Patric, così come Basic con Dele-Bashiru. Taylor non ha riserve, giocherà nuovamente dall'inizio come mezzala. In attacco toccherà ancora a Dia, in vantaggio su Ratkov per guidare il tridente. A destra dovrebbe rivedersi Isaksen: al Franchi il titolare era stato Cancellieri. Pochi dubbi su Zaccagni a sinistra, che completerà il suo rodaggio in vista di mercoledì. Noslin è destinato a subentrare nel secondo tempo. Dopo l'infortunio di Furlanetto, il terzo portiere sarà Pannozzo della Primavera. Domenica sarà tra i pali per il derby contro la Roma, a cui prenderà parte anche Przyborek.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Gila, Hysaj, Pellegrini, Patric, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Pedro, Cancellieri, Noslin, Ratkov, Maldini. All.: Sarri.