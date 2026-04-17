Lazio, la rivelazione di Orlando: "Ecco dovrebbe potrebbe finire Sarri"
17.04.2026 20:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando si è espresso sul futuro di Maurizio Sarri in panchina. A fine stagione, infatti, il tecnico parlerà con la Lazio per capire se proseguire insieme anche il prossimo anno. In caso di addio, su di lui c'è l'interesse di Napoli e Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il futuro di Sarri? A Napoli è ancora molto amato e molti tifosi vedrebbero un suo ritorno di buon occhio. Io credo però che potrebbe finire alla Fiorentina. Lui adora avere una squadra con cui lavorare tutta la settimana e l'anno prossimo la Viola non farà le coppe".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.