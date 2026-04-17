Lotito rinuncia all’immunità: novità nell’inchiesta della Procura
Claudio Lotito ha chiesto di rinunciare all’immunità parlamentare nell’ambito dell’indagine avviata dalla Procura di Roma. La notizia è stata riportata da Italia Oggi, che ha pubblicato i dettagli della relazione trasmessa al Senato dalla Giunta per le immunità . Si tratta di un passaggio formale ma rilevante, perché consente ai magistrati di procedere con ulteriori accertamenti, tra cui l’acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico riferiti al presidente della Lazio.
L’inchiesta nasce da una denuncia dello stesso Lotito, dopo una serie di telefonate anonime ritenute di carattere minatorio. Secondo quanto emerge dalla relazione, la Procura ipotizza la possibile presenza di una “regia esterna” dietro le proteste di una parte della tifoseria, con l’obiettivo di destabilizzare il titolo in Borsa e incidere sugli equilibri societari della Lazio . Nel quadro investigativo vengono richiamati anche episodi di contestazione pubblica, tra manifesti e iniziative contro il presidente.
La richiesta di rinuncia all’immunità si inserisce quindi in questo contesto e dovrà essere valutata dagli organi competenti. Nelle prossime fasi si attendono gli sviluppi procedurali legati alla decisione del Senato e agli eventuali approfondimenti investigativi.