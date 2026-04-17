L'ex Roma Giannini: "Lazio? Mi dispiace, il rispetto sportivo prima di tutto"

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© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Ai microfoni di Soccermagazine l'ex calciatore della Roma Giuseppe Giannini si è espresso anche sulla stagione della Lazio: "Non sono contento, nel senso che dispiace. Comunque è una squadra della città di Roma, una squadra che sta attraversando un periodo particolare. Non me la sento di andare giù a criticare, sarebbe anche facile. Il rispetto sportivo ci deve essere sempre, anche da parte di chi magari l’ha sempre odiata".

"È una squadra di Roma e una società che vuole fare cose importanti, però sta vivendo un momento particolare, come tutti sappiamo. I rapporti tra il presidente e la tifoseria non sono idilliaci e quindi si è creata questa frattura, questa negatività. È un braccio di ferro che sta andando avanti e non so neanche alla fine come finirà".

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