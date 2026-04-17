"Zaccagni accetterebbe il Napoli": il retroscena sul capitano della Lazio

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Un accostamento continuo che non ha mai trovato conferme. È la storia senza fine tra Mattia Zaccagni e il Napoli: spesso in passato il capitano della Lazio è stato avvicinato al club azzurro, che ha sempre apprezzato le sue qualità. In merito a un possibile trasferimento dell'esterno si è espresso l'esperto di mercato di SkySport Luca Marchetti, che ai microfoni di Radio Marte ha svelato un retroscena di mercato a riguardo. Di seguito le sue parole.

"Il Napoli ha pensato a Zaccagni, è stato nel mirino di Giovanni Manna, nel suo grande casting per l'ala che agisce a sinistra. Non ci sono mai state le condizioni per accontentare la Lazio, ma il giocatore avrebbe assolutamente gradito la destinazione: il Napoli gli piace al 100%. Oggi può rimanere un'opzione, anche se più relativamente di più, perché con Alisson il Napoli abbastanza coperto da quel lato".