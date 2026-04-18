Lazio, chi è Pannozzo: il terzo portiere promosso dalla Primavera

La porta della Lazio è stregata. Dopo Provedel si è fermato anche Furlanetto (out fino a fine stagione per un problema al ginocchio) e per completare il proprio pacco portieri Sarri sarà nuovamente costretto ad attingere al vivaio biancoceleste. Oltre al giovanissimo Giacomone, nuovo vice Motta e già da qualche settimana aggregato in Prima Squadra, dalla formazione Primavera sarà infatti promosso un altro estremo difensore, Nicolò Pannozzo.

Nato nel 2008, il baby portiere è cresciuto calcisticamente in diversi club dell'agro pontino, giocando nelle giovanili del Latina prima di approdare alla Lazio nella scorsa estate. Partito alle spalle di Bosi nelle prime 10 sfide di campionato, da dicembre Pannozzo ha ereditato i gradi di portieri titolare, complice qualche imprecisione del collega che ha convinto mister Punzi a puntare fermamente su di lui. Nicolò ha risposto presente e nelle 20 gare di Primavera 1 in cui è sceso in campo ha totalizzato 8 clean sheet, rendendosi protagonista di interventi decisivi e parando anche un calcio di rigore contro il Bologna.

Dalle parti di Formello la sua crescita non è passata inosservata, tanto da spingere il club a fargli sottoscrivere un primo contratto da professionista fino al 30 giugno 2028. Ora l'occasione tra i grandi, arrivata in un weekend che si prospetta speciale per Pannozzo. Sabato la prima convocazione in Serie A, allo stadio Maradona di Napoli, dove siederà in panchina accanto al coetaneo Giacomone. Domenica, poi, il derby Primavera contro la Roma, nel quale proverà a blindare la porta biancoceleste per bissare il successo dell'andata e avvicinare la squadra di Punzi alla salvezza aritmetica.