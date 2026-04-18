Lazio, Sarri a caccia della terza vittoria a Napoli: i precedenti a favore
18.04.2026 11:15 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri tornerà a Napoli in quello Stadio che lo ha reso grande. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo l'esperienza partenopea, l'attuale tecnico della Lazio è tornato al Maradona in quattro occasioni. Nelle prime due ha rimediato altrettante sconfitte (2-1 alla guida della Juventus nel 2019-20 e 4-0 con la Lazio nel 2021-22). Poi, però, si è riscattato vincendo nelle ultime due occasioni, entrambe con la Lazio: 1-0 nel 2022-23 e 2-1 nella stagione 2023-24.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.